حاول أحد الرجال من المحسوبين على عناصر النظام البائد إيقاف فنان الثورة أيمن ماو خلال حفل في مناسبة زواج شهدها خال الرئيس المخلوع الطيب مصطفى عندما بدأ في أداء أغنيته المشهورة (الكوز الني).
وقام الرجل بمهاجمة الفنان ماو ومحاولة منعه من ترديد الأغنية قبل أن يتصدى له أحد الشباب ويبعده عنه بصورة أثارت الجمهور الذي كان يردد الأغنية مع الفنان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : رجل يهاجم فنان الثورة ماو بعد ترديده أغنية (الكوز الني) في حفل زواج بحضور خال الرئيس المخلوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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