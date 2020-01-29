صعوبات تواجه التخلص من نفايات خطرة غرب أم درمان

أعلنت مصادر مطلعة، عن تكوين لجنة من عدة جهات، من بينها وزارة الصحة بولاية الخرطوم، بغية التخلص من “حاويات نفايات” كيميائية خطرة بمردم “حسكنيتة” غرب أم درمان.

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وقال مسؤول، فضّل حجب اسمه لـ صحيفة (مصادر)، إن التخلص من مثل تلك النوعية من النفايات أمر بالغ الصعوبة، وتتطلب إبعاد أي مواطن من المنطقة، والتي سيتم “تسويرها”، خاصة انها تقع في نطاق رعوي، وتوقع التخلص منها خلال أسبوعين.

وكشف المصدر، عن تكوين ثلاث لجان لمعالجة أمر الحاويات، اثنان منها أكملت مهامهما، وتبقت واحدة، وهي المعنية بالتخلص من النفايات التي تم الإبلاغ عنها منذ العهد السابق، منوهاً إلى أن وزارة الصحة في الحكومة السابقة رفضت الإدلاء بأي معلومات عما حدث.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)