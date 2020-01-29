كامبوس يدعم الهلال أمام الأهلي المصري

التاريخ: 29-يناير-2020
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أعلن المدير الفني السابق للهلال، البرازيلي كامبوس، دعمه للفريق في مباراته المرتقبة أمام الأهلي المصري، يوم السبت المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.
وبعث كامبوس، برسالة فيديو، إلى مجلس الإدارة والجهاز الفني ولاعبي الهلال، بحسب صحيفة (مصادر) أعلن فيها مساندته للفريق، في المباراة الحاسمة أمام الأهلي المصري.
وحث المدير الفني السابق للهلال، اللاعبين على بذل الجهود من أجل تحقيق رغبة الجماهير، والترقي لدور الثمانية، مؤكداً قدرة الهلال على تجاوز محطة الأهلي في مواجهة السبت.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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