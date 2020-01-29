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مجلس الوزراء يجيز مشروعات عدد من القوانين

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الخرطوم- محمد أمين 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يناير 2020

مجلس الوزراء يجيز مشروعات عدد من القوانين

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الخرطوم- محمد أمين

أجاز مجلس الوزراء، اليوم (الاربعاء) في اجتماعه الدوري، برئاسة، ، عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء، عدداً من مشروعات القوانين، وإجراء بعض التعديلات عليها .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية، أن القوانين هي مشروع قانون انشاء المجلس الأعلى للحج والعمرة ومشروع قانون إلغاء المجلس القومي للذكر والذاكرين قدمهما وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

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وأضاف كما تمت اجازة مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان ومشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية.

وأشار صالح إلى إجازة قوانين اخرى من بينها مفوضية السلام و النيابة العامة، ومشروع قانون التعديلات المتنوعة والذي يعمل على إجراء تعديلات على قوانين متعددة مثل القانون الجنائي وقوانين الصحافة لعام ٢٠٠٩ م والأمن الوطني والاحزاب والاتحادات المهنية وتنظيمات العمل الطوعي.

وقال أن هذه التعديلات تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات.  

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