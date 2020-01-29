رئيس الوزراء يوافق على اعادة المفصولين تعسفيا

الأربعاء 29 يناير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين وافق رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك،على توصيات لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية من يوليو ١٩٨٩م وحتى ديسمبر ٢٠١٨م الخاصة.

وأوصت اللجنة بإعادة تعيين عدد(٥) بوكالة السودان للأنباء وتحسين معاش عدد (٥) بذات الوكالة ،بجانب إعادة تعيين عدد (١٩) ببنك الثروة الحيوانية ، وتحسين معاش (١) بذات البنك. ووجه رئيس الوزراء وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والثقافة والإعلام والعمل والتنمية الاجتماعية وبنك السودان المركزي وبنك الثروة الحيوانية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات التنفيذ.

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