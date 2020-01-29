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الخليج 365 :
أدّى الأهلي المصري تدريبًا اليوم”الأربعاء” تأهبًا لمباراته أمام الهلال السوداني المقرّر لها السبت القادم في المرحلة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.
وعقد مدرب الفريق رينيه فايلر جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الهلال السوداني.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات”الثلاثاء”.
وغدًا”الخميس”، ستتوجّه بعثة نادي الأهلي المصري إلى السودان، ويتوقّع أنّ يقود البعثة رئيس النادي محمود الخطيب بحسب ما أشارت الأنباء سابقًا.
وأعلن مدير الكرة بنادي الأهلي المصري عن أنّ اللاعب محمد الشناوي سيكون جاهزًا لمباراة الهلال السوداني، وفيما تعرض شريف إكرامى حارس مرمى الفريق إلى الإصابة خلال مران الفريق الأحمر، اليوم”الأربعاء”،وجاءت إصابته فى أحد أصابع يده ليتدخل خالد محمود طبيب الفريق ويفحص الحارس الذى عاد ليستكمل المران حراس المرمى بشكل طبيعى.
كانت هذه تفاصيل خبر غياب الشناوي عن تدريب الأهلي المصري وإصابة إكرامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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