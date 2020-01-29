بليون دولار من تجمع العائدين لدعم الاقتصاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت قيادات التجمع القومي العائدين من أجل السلام إنهم جاؤوا إلى الداخل من أجل تحقيق السلام وبناء سودان جديد موحد يسع الجميع، وأنه سيسهم في توفير بليون دولار لدعم الاقتصاد وأنها جاهزه لدعم الخزينة العامة وأن الهدف هو تحقيق وفرة في السلع الضرورية للمواطنين، وأكدوا استعدادهم لتقديم كل الدعم لتحقيق الأهداف، وقال الفريق موسى إسماعيل الهويرة رئيس التجمع القومي للعائدين من أجل السلام، إن هناك أفكاراً لتحقيق السلام لمصلحة الوطن، مشيراً إلى أن موقف التحالف واضح للسلام من الداخل وإننا سنحقق السلام بالداخل ولا نرغب في دخول الخارج في مفاوضاتنا مع الحكومة.

وأضاف الهويرة أن التحالف سوف لن يحمل السلاح مرة أخرى بل سنعمل من أجل مصلحة السودان ووحدته مندداً بالتفاوض خارج السودان، وطالب بضرورة التغيير بشكل كامل وأن يحكم الشرفاء البلد من أجل إكمال مطلوبات الثورة، وقال إن التحالف سيعمل بسلمية لتحقيق الأهداف وهي السلمية ونبذ العنف، وقال إنه لا بد من وجود منتدى يضطلع بتوصيات لتحقيق مطلوبات السلام، في تحقيق السلام والتنمية ورفاهية الشعب السوداني.