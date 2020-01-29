إرتفاع أسعار المواد الاستهلاكية باسواق ولاية النيل الأبيض

الخليج 365 :

ارتفعت اسعار المواد الاستهلاكية والسلع الاساسية باسواق ولاية النيل الأبيض وعزا التجار الزيادات لكثرت الوسطاء وارتفاع سعر الدولار وتكلفة الانتاج .

وبحسب سونا فقد ارتفع سعر جوال الذرة طابت من ٢٩٥٠ إلى ٣١٠٠ جنيه والذرة فتريتة ٢٣٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه وجوال القمح من ٣٧٠٠ إلى ٣٩٥٠ جنيه والدخن من ٤٩٠٠ إلى ٥٠٠٠ جنيه وجوال البصل من ١٤٥٠ إلى ١٥٠٠ جنيه والسكر كنانة من ٢٢٥٠ إلى ٢٣٠٠ جنيه وجوال الفحم من ١٢٥٠ إلى ١٣٥٠ جنيه واللوبيا من ٢٤٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه وجوال العدسية من ٧٠٠٠ إلى ٧٥٠٠ جنيه والكبكابية من ٨١٠٠ إلى ٨٤٠٠ جنيه. جوال الليمون من ١٨٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه وجوال البطاطس من ١٧٠٠ إلى ١٨٠٠جنيه وجوال الاسود من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه والبامبي من ٨٠٠ إلى ٨٥٠ جنيه وجركانة زيت الفول ٣٦ رطلا من ٢٠٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه والسمسم من ٣٧٠٠ إلى ٣٩٠٠ جنيه.