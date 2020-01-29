عاجل.. توضيح مهم من الصحة بشأن “كورونا القاتل”

الأربعاء 29 يناير 2020

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، توضيحًا بشأن الاشتباه في حالتي اصابة بفايروس(كورونا). وقالت في تعميم صحافي، ابلغ شخصان، بأنهما كانا في الصين، وأنهما يشعران ببعض أعراض الإنفلونزا، وتم اخذ عينات ارسلت إلى داخل وخارج البلاد. وأضافت تظل الحالتان مصنفتان علي أساس أنهما "اشتباه حالة" إلى ان تظهر نتائج الفحص التأكيدي الذي يتم بالخارج لأي من العينتين. ونوه التعميم في حالة أي مسافر قادم من الصين أو دولة أُخري تخالط فيها مع شخص مصاب بمرض الكورونا الجديد، ثم ظهرت عليه أعراض الحمي والسعال والرشح أو الأم الصدر أو صعوبة التنفس في السودان، يعتبر هذا الشخص"حالة اشتباه. وأكدت وزارة الصحة أن فرق الرصد المجهزة تقوم بزيارة الشخص المبلغ وتتحري عن ملابسات سفره ثم تأخذ عينات منه لفحصها، للتأكد من عدم وجود أنواع اخري من الأمراض.

