بالفيديو :ضبط عربة نفايات محملة بالمستندات تثير حفيظة ثوار جبل أولياء قبيل زيارة وفد من مجلس السيادة

استنفر عدد من شباب المفاومة بمحلية جبل اولياء الثوار بالمنطقة وذلك للوقوف على عملية ضبط عربة تتبع للنظافة والنفايات محملة بمستندات رسمية تتبع للحسابات كانت في طريقها لمكب النفايات للخلص منها .

وأوضح شباب المقاومة من الثوار بمحلية جبل اولياء بان الغرض من حمل المستندات على عربة النفايات هو التخلص منها وطمس الكثير من الادلة وذلك قبل الزيارة الخاصة لاعضاء مجلس السيادة للمحلية.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)