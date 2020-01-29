التاريخ: 29-يناير-2020
1 مشاهدة
استنفر عدد من شباب المفاومة بمحلية جبل اولياء الثوار بالمنطقة وذلك للوقوف على عملية ضبط عربة تتبع للنظافة والنفايات محملة بمستندات رسمية تتبع للحسابات كانت في طريقها لمكب النفايات للخلص منها .
وأوضح شباب المقاومة من الثوار بمحلية جبل اولياء بان الغرض من حمل المستندات على عربة النفايات هو التخلص منها وطمس الكثير من الادلة وذلك قبل الزيارة الخاصة لاعضاء مجلس السيادة للمحلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :ضبط عربة نفايات محملة بالمستندات تثير حفيظة ثوار جبل أولياء قبيل زيارة وفد من مجلس السيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.