النقر وفايللر يظهران أمام وسائل الإعلام الجمعة

التاريخ: 29-يناير-2020 فى : رياضة 3 مشاهدة حددت اللجنة المنظمة لمباراة الهلال والأهلي وفق صحيفة (اليوم التالى) السادسة مساء بعد غد الجمعة موعدا للمؤتمر الصحفي للمدرب الفاتح النقر وكابتن الفريق، Advertisements فيما سيتحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي المصري وقائد الفريق لوسائل الاعلام عند الساعة الثامنة والنصف وذلك وفق موجهات الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف). الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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