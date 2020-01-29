النقر وفايللر يظهران أمام وسائل الإعلام الجمعة

التاريخ: 29-يناير-2020
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حددت اللجنة المنظمة لمباراة الهلال والأهلي وفق صحيفة (اليوم التالى) السادسة مساء بعد غد الجمعة موعدا للمؤتمر الصحفي للمدرب الفاتح النقر وكابتن الفريق،
فيما سيتحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي المصري وقائد الفريق لوسائل الاعلام عند الساعة الثامنة والنصف وذلك وفق موجهات الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف).
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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