الشروع في محاكمة رجل قتل جاره ضرباً بعصا

التاريخ: 29-يناير-2020
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بدأت محكمة جنايات الحاج يوسف بحسب صحيفة (اليوم التالى) جلساتها لمحاكمة رجل اتهم بقتل جاره ضرباً بعصا إثر مشاجرة بينهما في منطقة الإسكان الشعبي بالحاج يوسف. وبحسب الاتهام أن شخصاً أخبر المتهم بأن جاره بالمنزل مضروب وعندها توجه المتهم إلى منزل المجني عليه وأثناء ذلك حضر أفراد من الشرطة إلى مسرح الجريمة.
وأضاف المصدر بأنه عثر على دماء في ملابس المتهم وفور تلقي الشرطة للبلاغ تحرك فريق من أفراد الشرطة إلى مسرح الحادث برفقة مسرح الجريمة واتخذ الإجراءات اللازمة، وحول الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها وألقت القبض على المتهم وأخضعته للتحريات وعقب اكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقه بالقتل العمد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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