النيابة تحقق مع مدبري انقلاب الإنقاذ

مثل عدد من المتهمين بانقلاب “الإنقاذ”، اليوم “الأربعاء”، أمام لجنة التحقيق بنيابة الخرطوم شمال، وسط إجراءات أمنية مُشددة. بحسب صحيفة (مصادر)

وتضمنت قائمة المتهمين، علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعلي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وإبراهيم أحمد عمر، وعوض الجاز، وعبد الرحيم محمد حسين.

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واستغلت السلطة المختصة، سيارة “شريحة”، لنقل بعض المتهمين، في حين حضر كل من نافع علي نافع، وعلي الحاج، وإبراهيم السنوسي، على متن سيارة دفع رباعي “لاندكروزر”.

ومُنع الصحفيون، من التقاط صور للمتهمين أثناء خروجهم من النيابة التي حققت معهم منذ الواحدة ظهراً وحتى الثالثة والنصف بعد الظهر، في وقت ساد الهرج قاعة جلسة التحقيق، قبل عودة الهدوء من محامي الدفاع.

في الأثناء، تجمهرت أعداد كبيرة من المواطنين والطلاب أمام مدخل الشارع المؤدي للنيابة، وسخروا من الحالة التي وصل إليها قيادات الانقاذ، وفقدهم لبريق السلطة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)