ضبط أسلحة وذخائر مهربة بالخرطوم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك، بحسب صحيفة( اليوم التالى) من وضع يدها على عدد 54 بندقية كلاشنكوف وعدد 2300 طلقة كلاشنكوف، بجانب عدد واحد مدفع قرنوف بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم،

Advertisements

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة صلاح الحمري، في تصريحات أمس، إنه تم القبض على عدد 3 متهمين وبحوزتهم عدد 1 مدفع قرنوف وعدد54 بندقية كلاشنكوف وعدد2300 طلقة كلاشنكوف وجهاز ثريا،

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)