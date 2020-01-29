عصمت : “المليونيات” أعظم من تعطيل “المرور”

اعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد عصمت، أن المواكب المليونية هي أعظم من تعطيل حركة المرور، ورأى أن المطالب بإيقافها “غير وجيهة”.

في المقابل، شدد مواطنون، على ضرورة إيقاف “المواكب”، لجهة أنها تؤدي إلى تعطيل حركة المرور بولاية الخرطوم، بجانب مصالح المواطنين؛ الذين من بينهم المرضى.

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وقال عصمت لـ صحيفة (مصادر): “إن الإنسان عندما يخرج في موكب، هذا يعني أن الأمر أكبر من تعطيل الحركة”، مشدداً على ضبط المواكب ووقف التفلت “قولاً وفعلاً”، ونبه إلى ضرورة احترام المكون العسكري، باعتباره شريكاً أصيلاً في الثورة والحكم.

وأضاف:”المؤسسات العسكرية والأمنية كانت مختطفة لدى النظام السابق، لكنها الآن أصبحت ملكاً للشعب السوداني”، وتابع:”يجب أن نعلم أن المؤسسة العسكرية هي محل احترامنا وتقديرنا، وإذا ظهر أي نوع من عدم الانضباط، فهنالك قنوات رسمية للقانون”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)