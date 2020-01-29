بالفيديو :نضال حسن الحاج تنهى 8 سنوات مع قضايا جرائم المعلوماتية وتحتفل باول صفحة موثقة لشاعرة سودانية على فيس بوك

احتفت الشاعرة المعروفة نضال حسن الحاج عبر فيديو مباشر بتوثيق حسابها لدى فيس بوك كأول شاعرة سودانية تقوم بهذا الاجراء موضحة بانها تلقت رسالة بهذا الخصوص قائلة:(الرسالة الجاتني انو مبروك نضال حسن الحاج انك أول شاعرة سودانية توثق حسابها لدى فيسبوك).

وابدت نضال ارتياحها من توثيق حسابها موضحة بانها كانت تعاني من الصفحات التي تحمل اسمها وتنتحل شخصيتها وان بعض هذه الصفحات كانت تسيئ الى شخصيات معروفةما جعلها تدخل في كثير من القضايا موضحة بانها طرقت ابواب القانون حيث قالت:(في الفترة دي كلها لجأت للكتير و طرقت كتير من الابواب اذا كانت جرائم المعلوماتية او برج الاتصالات يعني الحاجة دي من 2013).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)