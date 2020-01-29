الاشتباه بإصابة شاب وشابة عائدين من الصين بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة أكرم علي التوم، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين اثنين، وهما شاب وشابة عائدين من منطقة ووهان، بفيروس كورونا.

ووفق ما نقل مراسل “سكاي نيوز عربية” عن الوزير فإن المصابين قدما من ووهان، مركز تفشي الكورونا، عبر القاهرة وأديس أبابا.

وأوضح مصدر طبي لسكاي نيوز عربية، أنه تم إرسال عينات من المشتبهين بالإصابة للفحص المخبري، متوقعا إعلان النتائج خلال ساعات.

وأشار المصدر إلى وجود صعوبات في التعرف على الأوضاع الصحية للقادمين من الصين، وذلك بسبب كثرة أعداد القادمين من هناك عبر مطارات أخرى.

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ووضعت وزارة الصحة السودانية خطة لمراقبة كافة رحلات الطيران القادمة للسودان على مدار الساعة، وخصصت لهذا الغرض طواقم صحية مدربة على التعامل مع الأوبئة.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أصدرت في وقت سابق بيانا قالت فيه إنها “تتابع تطورات الوضع لاتخاذ ما يلزم وتتحسب لأي إجراءات قد تلزم لضمان سلامة المواطنين السودانيين المقيمين في مدينة ووهان أو غيرها”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)