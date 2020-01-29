البشير يرفض الإدلاء بمعلومات للنيابة عن انقلاب الإنقاذ

التاريخ: 29-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة رفض الرئيس المخلوع عمر البشير الإدلاء بأي معلومات لأعضاء لجنة التحقيق بمقر نيابة الخرطوم شمال خلال جلسة التحقيق الثانية معه في بلاغ انقلاب الإنقاذ أمس (الثلاثاء)، Advertisements وقالت مصادر مطلعة بحسب صحيفة (اليوم التالى) إن البشير امتنع للمرة الثانية عن الإدلاء بأي أقوال أثناء التحقيق، وقال “إنه لن يدلي بأي أقوال قبل صدور قرار طعن قدمته هيئة دفاعه ضد النائب العام، والذي يمثل الخصم والحكم في آن واحد لأنه الشاكي في البلاغ ـ بحسب تعبيره”، وأضاف المصدر أن لجنة التحقيق حاولت استنطاقه لمدة نصف ساعة لكنه واصل رفضه للحديث أو الإدلاء بالمعلومات حول الانقلاب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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