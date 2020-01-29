الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رئيس هيئة الترفيه السعودية يحفز الأهلي المصري لتجاوز الهلال

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 29-يناير-2020

86 مشاهدة

رئيس هيئة الترفيه السعودية يحفز الأهلي المصري لتجاوز الهلال

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، والرئيس الشرفي للأهلي المصري، عن رصده مكافأة خاصة للاعبي الفريق، من أجل عبور عقبة الهلال، في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

 

Advertisements

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: بحسب صحيفة (مصادر) “أجريت اتصالاً بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت”.

 

وأضاف: “أبديت رغبتى في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني، لتحفيزهم قبل المباراة، وتوافقنا على هذا الأمر، لكن بعد الصعود بإذن الله”.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الترفيه السعودية يحفز الأهلي المصري لتجاوز الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا