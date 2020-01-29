رئيس هيئة الترفيه السعودية يحفز الأهلي المصري لتجاوز الهلال

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، والرئيس الشرفي للأهلي المصري، عن رصده مكافأة خاصة للاعبي الفريق، من أجل عبور عقبة الهلال، في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: بحسب صحيفة (مصادر) “أجريت اتصالاً بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت”.

وأضاف: “أبديت رغبتى في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني، لتحفيزهم قبل المباراة، وتوافقنا على هذا الأمر، لكن بعد الصعود بإذن الله”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)