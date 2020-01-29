الهلال والأهلي.. تهدئة ما قبل العاصفة الأمن السوداني بضبط محرضين.. والداخلية المصرية تلاحق مروجين

ألقت قوات الأمن السوداني القبض على بعض الأشخاص الذين نشروا فيديوهات تحريض ضد الأهلي المصري.

ويستقبل الهلال (9 نقاط) ضيفه الأهلي (10 نقاط)، السبت المقبل، في ختام مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، في مباراة تعصف نتيجتها بأحد عملاقي وادي النيل خارج إطار الأبطال. وأوضح الأهلي في بيان رسمي أمس الثلاثاء أن رئيس النادي، محمود الخطيب تلقى اتصالاً هاتفيا من السفير المصري لدى السودان، حسام عيسى، ، طمأنه خلاله على التأمين الكامل للبعثة التي تصل غداً الخميس.

وتابع: (كشف السفير للخطيب أنه عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين بوزارة الداخلية السودانية، التي أكدت على توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وستقلى كل ترحاب في بلدها الثاني).

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وكشف: (السفير المصري كشف خلال اتصاله الهاتفي بالخطيب أنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم).

على صعيد متصل أكد المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، أنه سوف يتقدم ببلاغ جديد إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية المصرية، وبالتحديد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، ضد مفبركي المحادثة المختلقة و المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين عضو مجلس إدارة النادي ، المهندس خالد مرتجي والإعلامي أحمد شوبير.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، أضاف أن الجهات المعنية تقوم بدورها في كشف مرتكبي هذه الجريمة، التي تخطت إطار التنافس الرياضي وهو ما يجب التصدي له بموجب القانون بعد الكشف عن هويتهم، وأكد المستشار على أن العلاقة بين الشعبين أكبر من أن تتأثر بمثل هذه الحركات الصبيانية، التي يرتكبها حفنة من المجرمين بصناعة فتنة بين جمهور الأهلي والهلال الشقيق.

وأتم المستشار القانوني للنادي الأهلي حديثه بأنه سيتم الإعلان عن نتائج البلاغات السابقة المقدمة من النادي الأهلي في الوقت المناسب، بما لا يتعارض مع الإجراءات والتحقيقات الجارية ضد هذه الصفحات المجرمة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)