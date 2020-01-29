حجي: حظوظ المغرب قوية.. ومواجهة السودان صعبة

أكد مساعد المدرب بالمنتخب الوطني المغربي، مصطفى حجي أنّ قرعة تصفيات مونديال 2022م، التي سُحبت مؤخراً في القاهرة، جاءت متوازنة ولا تثير قلق أسود الأطلس.

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وأسفرت القرعة، عن وقوع المنتخب المغربي ضمن المجموعة التاسعة مع السودان، وغينيا، وغينيا بيساو.

وقال حجي: (أعتقد أنَّها قرعة متوازنة، ولا تثير مخاوفنا؛ لأنه يفترض أن نحسم التأهل للدور التالي، والمنافسة على إحدى البطاقات الخمس المؤهلة للمونديال).

وبحسب صحيفة آخر لحظة أضاف: (مواجهة السودان صعبة للغاية، والمنتخب الغيني يضم محترفين يلعبون في دوريات أوروبية قوية، كما أنَّ رحلة غينيا بيساو تظل غامضة بعض الشيء).

وتابع: (الانطباع الحسن والجيد الذي خلفته مواجهة بوروندي يترك باب التفاؤل قائمًا؛ لأن منتخب المغرب يتحسن مع خليلوزيتش، والقادم سيكون أفضل بكل تأكيد).

وختم: (تفصلنا فترة كافية عن بدء مشوار التصفيات والمنتخب المغربي سيعبر هذه المجموعة إن شاء الله شريطة احترام خصومه ومنافسيه وحسم المباريات التي سنلعبها داخل أرضنا).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)