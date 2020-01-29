النقر يشدد على الانتصار.. والهلال يبدأ التدريبات.. لخطف بطاقة المجموعات

عاد فريق الهلال السوداني إلى جوهرته الزرقاء، بحصة تدريبية مساء أمس الثلاثاء، بعد غياب للأسبوع كامل، أنجز فيه مهمته الصعبة على مضيفه بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بفوز غاية في الأهمية بهدف البلدوزر محمد موسى الضي.

وتندرج الحصة تحت البرنامج التحضيري الخاص بمواجهة أكثر صعوبة عندما يستقبل الفارس الأزرق ضيفه الأهلي المصري، عند الساعة التاسعة من مساء السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهي التي تفصل بشكل نهائي في هوية المترشح للدور ربع النهائي.

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ويتحتم على الأهلة (9 نقاط) الانتصار فقط للعبور ضمن الثمانية الكبار، بينما يكفي الأهلاوية (10 نقاط) الفوز أو التعادل.. في وقت بات فيه النجم الساحلي التونسي (9 نقاط) أقرب فرق المجموعة الثانية للمرور، حيث يخوض اختباراً سهلاً على الملعب الأولمبي برادس أمام بلاتينيوم، الحلقة الأضعف (نقطة واحدة). وخلد لاعبو الهلال لراحة سلبية أمس الأول، بعد العودة من رحلة زيمبابوي، وجاء التدريب أمس وسط أجواء رائعة، حيث حيّت الجماهير لاعبيها بالانتصار في زيمبابوي، وأعلنت احتشادها بلا حدود لموقعة السبت الحاسمة، ما ألهب الحماس على أرضية الجوهرة.

وقاد المعد البدني التونسي، معاذ هراوي، التدريبات البدنية، لوضع رجاله في أفضل حالة تمكنهم من التفوق على منافسهم، بينما تولى المدير الفني الوطني الفاتح النقر، الجوانب التكتيكية والفنية.

وشهدت التدريبات مشاركة ثنائي الارتكاز (نصر الدين الشغيل، وأبوعاقلة عبدالله) الذي غاب عن رحلة زيمبابوي، بسبب الإيقاف بالبطاقات الملونة، وتشكّل عودة الثنائي الدولي دفعة قوية لخط الوسط، الذي تعرض لضربة جديدة بإصابة محمد دراج. من ناحيته شدد النقر على لاعبيه بضرورة العمل بقوة وبذل أقصى جهد لأجل تحقيق هدف الفريق من المباراة المنتظرة، وهو الانتصار، وأشار إلى أن أنصار النادي لن يقبلوا بغير ذلك، لافتاً إلى تدافعهم بأعداد مقدرة لحضور التدريب.

وفي تصريحاته صحافية قال مدرب الهلال: (إن فريقه يعلم أهمية اللقاء، مؤكداً أنه لني كون سهلاً، أمام منافس يملك القوة والخبرة والشخصية، مطالباً الجماهير بضرورة المساندة).

وبحسب صحيفة آخر لحظة، ذكر النقر أن فريقه خرج بفوائد معنوية وفنية من فوزه خارج الأرض على بطل زيمبابوي، وأصبح على مقربة من التأهل للدور المقبل من دوري الأبطال. هذا وينتظم لاعبو الهلال في معسكر مغلق عقب الحصة التدريبية مساء اليوم الأربعاء، بفندق النادي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)