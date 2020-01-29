تفاصيل جديدة في قضية متهمين بقتل شاب بسبب زجاجة خمر

ستمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حاتم علي أمس، لأقوال شاهد الاتهام الخامس (نظامي) في قضية ثلاثة متهمين بقتل آخر ضرباً بحجر بلوك بسبب زجاجة خمر، وذلك بمنطقة حطاب بشرق النيل، وأوضح الشاهد أنه في يوم

الحادثة حضر المجني عليه وطلب منه مبلغاً بغرض شراء خمر، إلا أنه رفض إعطاءه المبلغ، ومن ثم توجه المجني عليه وعاد مرة أخرى وكان مخموراً، وبعد فترة قصيرة دار نقاش بين المجني عليه والمتهم الثاني والثالث وقام أحدهما بضرب المجني

Advertisements

والآخر ضربه بالحزام، مشيراً إلى أنه شاهد المجني عليه يسقط أرضاً وكان ذلك خلال النهار، الأمر الذي دفعه لحمل المجني عليه إلى الظل، إذ أنه كان على قيد الحياة، نافياً مشاهدته لآثار دماء على المجني عليه أو وجود المتهم الأول

بمسرح الجريمة، فيما أشار شاهد الاتهام السادس إلى أنه عند عودته من العمل شاهد المتهم الأول يركض خلف المجني عليه وقام بفض النقاش الذي دار بينهما، مضيفاً أنه في منتصف النهار قام المتهم الثاني والثالث بضرب المجني عليه،

وبمضي فترة قصيرة حضر شخصان وأسعفا المجني عليه، وبحسب صحيفة آخر لحظة، طلبت امرأة من المتهم الثاني التوجه إلى قسم الشرطة وتسليم نفسه.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)