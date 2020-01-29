تفلتات الأبيض .. قرارت حاسمة وتفاصيل جديدة

كشفت لجنة الأمن بولاية شمال كردفان، عن القبض على ثلاثة متهمين في حادثة إطلاق نار على موظف ونهب دراجته البخارية (موتر)، بجانب القبض على آخرين في قضية حادثة اغتيال المواطن عبد الرحمن أبو حواء الذي اغتيل طعناً أمام منزله، وأكد اللواء شرطة موسى شره مدير شرطة الولاية أهمية الأمن في حياة المجتمع بالولاية، وذلك من خلال العمل الأمني المكثف عبر الأطواف النهارية والليلية المستمرة لكل القوات النظامية على محاور المدينة الأربعة والانتشار لجمع المعلومات ورصد المتفلتين ومعتادي الإجرام.

وكشفت اللجنة الأمنية عن هوية (4) متهمين في حادثة الاعتداء على المواطن ماهل عمر ماهل، وذلك بحضور مدير عام حكومة الولاية عبد الهادي عبد الله ممثل الوالي الذي وقف على الإنجاز الجنائي الكبير، وقد تم القبض على المتهمين بحي شيكان مربع (18) غرب الأبيض، وتم تسليمهم لقسم الأوسط، وتولى التحري المساعد شرطة الضو طيار وفتحت في مواجهتهم بلاغاً تحت المادة (175) والمتعلقة بالنهب، وذلك بالقسم الشرقي للشرطة دائرة اختصاص البلاغ بحي كريمة جنوب.

* قرارات لجنة الأمن

لم تكن حادثة اغتيال المواطن عبد الرحمن أحمد عبد الله (أبو حواء)، بحي كريمة مربع (2) بالأبيض مساء أمس، لم تكن الأولى في ظاهرات الاعتداءات والتفلتات الأمنية التي تشهدها مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.

* اغتيال وبلاغ ضد مجهول

تلقى قسم شرطة الأبيض شرق بلاغاً بالرقم (35) ضد مجهول باغتيال المواطن عبد الرحمن أحمد عبد الله (أبو حواء) (49) عاماً سائق حافلة، أمام منزله بحي كريمة جنوب مربع (2)، في إطلاق نار حسب البلاغ، غير أن التشريح الجنائي أكد أن سبب الوفاة طعن خلف الرأس بعمق (4) سم، بجانب طعن بالبطن بآلة حادة، حيث استقبلت مشرحة مستشفى الأبيض مئات المواطنين الذين شيعوا الراحل في موكب مهيب إلى مقابر دليل بالأبيض، هتف بعضهم مطالباً الوالي بالأمن ودحر المتفلتين أو التنحي. وقال الشيخ أحمد عبد الحميد (جار القتيل)، إن الأمن أولاً وعلى المسؤول الذي لا يستطيع فرض الأمن ودحر الفوضى التنحي فوراً، مطالباً القوات النظامية بالحفاظ على هيبتها في كل وقت وزمان .

* منع حمل الأسلحة النارية والبيضاء

في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة أمن الولاية للكشف عن تفاصيل حادثة الاغتيال البشعة التي تعرض لها أحد مواطني الأبيض أمس، أصدر اللواء الركن الصادق الطيّب والي شمال كردفان، عدة قرارات أبرزها منع حمل السلاح الناري داخل الأحياء والأسواق بما في ذلك الأجهزة النظامية، ووجه القرار المدراء وقادة الوحدات النظامية بضبط عملية خروج الأفراد

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بأسلحتهم الشخصية، ومنع تحرك المواتر ذات العجلتين بعد السادسة مساءً، والمواتر ذات الثلاث عجلات (التكتك)، بعد العاشرة مساءً، وقفل الأسواق الطرفية بالأبيض من السادسة مساءً، ويشمل ذلك أندية المشاهدة، منع حمل الأسلحة

البيضاء في الأسواق والأماكن العامة ومناطق تجمعات المواطنين، تكثيف العمل الأمني وضبط نقاط المرور والمداخل بمدينة الأبيض, فيما تعهد اللواء موسى شره مدير شرطة الولاية بالسيطرة على كافة التفلتات الأمنية والقبض على المطلوبين

خاصة وأن كافة الإمكانات متوفرة للأجهزة الأمنية بمشاركة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، فقد كشف مدير دائرة الجنايات بولاية شمال كردفان، العميد دكتور محمد علي عن عدد (10) بلاغات تعدي منذ العاشر من يناير الجاري، من نهب

واعتداءات شخصية، وبحسب صحيفة آخر لحظة تم استرداد (8) بلاغات من جملة (10) بلاغات تمثلت في سرقة تليفونات بقيمة (20) ألفاً وجهاز لاب توب واحد، بجانب (22) شاشة وملابس وأحذية بقيمة (60) ألف جنيه .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)