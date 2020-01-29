عميد المخابرات القطرية يشنّ هجوماً نارياً على “شيطان العرب” بسبب “صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبّر عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي عن رفضه لـ”صفقة القرن” الأمريكية، واستنكر مشاركة سفراء 3 دول خليجية في مؤتمر الاعلان عنها.

وقال “السليطي” في تغريدةٍ له بـ”تويتر”: نرفض صفقة القرن و لن نقبل ما يرفضه الفلسطيني. ترامب قتل خطته للسلام بتصريحه أن القدس سوف تكون عاصمة لاسرائيل وغير مجزئة … ؟”.

وأضاف: “يا حيف ويا عيب لسفراء الدول الذين حضروا هذه المهانة وحكوماتهم .يجب ان تعلم هذه الدول قبل ترامب بأن القدس غير قابلة للبيع”.

وقال عميد المخابرات القطرية السابق في تغريدةٍ ثانية: “يجب ان يعلم كل المتخاذلين الخونة وعلى رأسهم شيطان العرب بأن فلسطين أرضاً وشعباً دائمين وأن ترامب زائل في مدة قصيرة اقصاها 4 سنوات”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ “صفقة القرن”، والتي تضمنت جوانب عدة تتعلق بالقدس ودولة فلسطينية جديدة والاستثمارات التي ستضخ فيها.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وشارك السفير البحريني عبدالله آل خليفة، والسفير الاماراتي يوسف العتيبة، والسفيرة العمانية حنينة بنت سلطان المغيرية، في المؤتمر.

وشكر “ترمب” الإمارات والبحرين وعمان على “العمل الرائع الذي قاموا به وإرسال سفرائهم للاحتفال معنا اليوم”.حسب قوله

كما وشكر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سفراء عمان والبحرين والإمارات لحضورهم مؤتمر الإعلان عن خطة ترامب معتبر الأمر “مؤشرا للحاضر والمستقبل”.

وقال السفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة إن الإمارات تثمن “الخطة الأمريكية للسلام وهي مبادرة جادة تعالج الكثير من القضايا العالقة”. حسب تعبيره

وأضاف: “الخطة الأمريكية نقطة انطلاق مهمة للعودة للمفاوضات برعاية أمريكية ودولية”.