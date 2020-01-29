حزب الامة يدعو تجمع المهنيين بالعدول عن المسيرة المليونية غدا الخميس

الأربعاء 29 يناير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين ناشد حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، تجمع المهنيين السودانيين، إلغاء المواكب المليونية لتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة.

Advertisements ودعا التجمع الى مسيرة مليونية غدا (الخميس) للضغط على الحكومةالانتقالية لتشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات. وقال حزب الامة في بيان نناشد تجمع المهنييـن بالاستمرار في القيام بواجبه العظيم في حراسة الثورة وتنسيق الجهود مع كل الأطراف من اجل تجاوز تحديات الفترة الانتقالية. واضاف نشجع كل الأطراف المواصلة في تمتين أواصـر الشراكة القائمة حتي نصل الي التحول الديمقراطي المنشود.

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