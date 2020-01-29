- 1/2
- 2/2
الأربعاء 29 يناير 2020
أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن الاشتباه في أن سودانيين قدما من الصين مصابان بفيروس كورونا الجديد.
ويواصل فيروس كورونا حصد الأرواح في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة لإجلاء رعاياها من ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، الذي بلغت حصيلة ضحاياه 132.
وسجلت السلطات الصحية في الصين القارية 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 132، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إن عملية احتواء ومنع انتشار فيروس "كورونا" لا تزال مهمة معقدة.
وكان بينج، أوعز لسلطات البلاد على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا".
وحث شي جين بينج السلطات الصينية مؤخرا، "التطبيق الصارم لكل قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني" في التعامل مع أزمة تفشي فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر الاشتباه فى سودانيين قدما من الصين مصابين بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.