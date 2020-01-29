شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن “صفقة القرن، سياسة شيطانية تنتهجها الولايات المتحدة حيال الفلسطينيين”.

وقال خامنئي/ في تغريدة عبر صفحته على “تويتر”: “رغما عن أنوف المسؤولين الأمريكيين لن تتحقق بتوفيق من الله أبدا سياسة أمريكا الشيطانية والخبيثة المسماة صفقة القرن، كما أنهم يرتكبون حماقة رعناء بمساعيهم لتهويد بيت المقدس وقولهم بأنه يجب أن يكون بأيدي اليهود”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “سياسة شيطانية”… رد قوي من المرشد الأعلى في إيران على “صفقة القرن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.