الرئاسة التركية تطالب المجتمع الدولي إلى رفض “صفقة القرن”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدرت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، بيانا للتعليق على “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده “ترفض خطة السلام المزعومة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية حول فلسطين”.
وتابع قالن “إنها خطة أحادية الجانب تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني”، مضيفا “هي خطة احتلال جديدة تتجاهل وجود وتاريخ الشعب الفلسطيني”، بحسب وكالة “الأناضول”.
وأضاف “نرفض هذه الخطة الأحادية التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي”.
كما أكد على “ضرورة إنهاء إسرائيل سياسات الاحتلال في المنطقة، من أجل تحقيق السلام والأمن”، داعيا المجتمع الدولي إلى رفض خطة ترامب “التي تقضي على حل الدولتين وترسّخ الاحتلال إلى الأبد”.
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