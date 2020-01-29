الرئيس الصيني يوجه أمرا عاجلا للجيش بشأن فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ أمرا للجيش، اليوم الأربعاء، يتعلق بفيروس “كورونا” الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، عن الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، قوله إن الرئيس الصيني، أمر الجيش بإبقاء مهمته راسخة في الأذهان وتحمل مسؤوليته في الإسهام في كسب المعركة ضد وباء فيروس “كورونا” الجديد.

وأضاف أن الرئيس أدلى بهذه التصريحات في توجيهات أخيرة للجيش بشأن منع تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس “كورونا” الجديد ومكافحته.

وكان التلفزيون الرسمي نقل عن شي قوله إنه يعتقد أن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم “هادئ وموضوعي وعقلاني” من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي. وفقا لـ “رويترز”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه “يجب على الصين الاعتماد على الشعب، للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد”.

وشدّد شي جين بينغ على وضع مصالح الشعب في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الشاقة الحالية، لمنع انتشار الالتهاب الرئوي، الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن عدد الوفيات بفيروس “كورورنا” ارتفع بواقع 26، إلى 132 أغلبهم في إقليمي هوبي الذي يخضع للعزل فعليا، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.