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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت منشآت لشركة “أرامكو” السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة.
كما أعلنت الجماعة استهداف مطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهداف حساسة في العمق السعودي، وذلك بحسب موقع الجماعة.
وذكر المتحدث باسم الجماعة أن “القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليات نوعية استهدفت شركةَ آرامكو في جيزان ومطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافا حساسة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة”.
وجدد العميد سريع “تأكيد القوات المسلحة استمرارها في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال”.
وأضاف “تؤكد القوات المسلحة أنها ليست في معركة مع أحد من أبناء الوطن الشرفاء وإنما دفاعا عن بلدنا من العدوان الخارجي وأتباعه من العملاء والخونة الذين ندعوهم إلى العودة إلى جادة الصواب، فالوطن يتسع لجميع أبنائه وأيدينا ممدودة للجميع”.
كانت هذه تفاصيل خبر “أنصار الله” تدك “أرامكو” للمرة الثانية ومطارين وقاعدة عسكرية بصواريخ وطائرات مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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