ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

التاريخ: 29-يناير-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة Advertisements أصدر البنك المركزي منشوراً جديداً سمح بموجبه للمصارف والبنوك التجارية بتنفيذ إجراءات استيراد العربات والبكاسي عن طريق خطاب اعتماد اطلاع فقط، وذلك وبحسب صحيفة آخر لحظة ووفقاً لضوابط الاستيراد السارية بتعديل منشور إدارة السياسات. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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