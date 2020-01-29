الهلال يستأنف إعداده لمواجهة الأهلي ويؤدي مرانه الأساسي

يستأنف فريق كرة القدم بنادي الهلال تحضيراته الجادة لمباراته أمام الأهلي المصري السبت المقبل لحساب الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني قد منح نجوم الفريق راحة أمس وسيضع الأزرق لمساته النهائية بمران خفيف مساء الجمعة فيما يؤدي غداً المران الأساسي.

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ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة خلف النجم الساحلي التونسي، وبفارق نقطتين أمام الأهلي المصري.

وسيستضيف الأزرق على ملعبه ضيفه الأهلي المصري في مباراة حاسمة وفاصلة ستحدد ملامح الفريق المتأهل بشكل نهائي الفائز في المباراة سيعبر مباشرة لربع النهاية فيما يحل بلاتينيوم ضيفا خفيفا على النجم الساحلي في مباراة تعد في المتناول لليتوال قياسا بتواضع المنافس وبحسب صحيفة اليوم التالي ، يعد النجم الساحلي المرشح الأول للتأهل عطفا علي مواجهته السهلة لبلاتينيوم فيما ستكون معركة تكسير العظام التي ستجمع الهلال بالأهلي هي الفاصلة والحاسمة لتحديد المتأهل.

خيارات الأزرق انحصرت في الفوز فقط فيما يدخل نادي القرن المباراة بفرصة الفوز أو التعادل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)