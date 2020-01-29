العثور على جثة شاب غريق بشرق النيل

التاريخ: 29-يناير-2020
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دونت شرطة سوبا شرق بلاغاً تحت المادة 51 اجراءات الوفاة في ظروف غامضة بعد العثور على جثة شاب طافية على النيل وفور العثور عليه تم الاتصال بالشرطة التي سارعت الى موقع الحادثة.
واتخذت الشرطة بحسب صحيفة الدار، كافة الاجراءات القانونية والفنية في تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي زباورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة ودون بلاغ بدائرة الاختصاص.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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