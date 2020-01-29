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لاعب ود نوباوي يلقي مصرعه اثر صعقة كهربائية بالنادي

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 29-يناير-2020

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لاعب ود نوباوي يلقي مصرعه اثر صعقة كهربائية بالنادي

 

لقى لاعب فريق ود نوباوي الام درماني امام عبد الله، مصرعه امس الاول إثر صعقة كهربائية من مكيف النادي الذي جلس تحته اللاعب عقب مشاركته في تجربة اعدادية امام فرق الحرية والمهدية.

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ونقل اللاعب بحسب صحيفة السوداني الدولية الى مستشفى الروضة بمحلية كرري حيث فارق الحياة هناك، بينما تم تشريحه بمستشفى ام درمان وتسليمه لذويه، ووري الثرى امس بدنقلا مسقط رأسه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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