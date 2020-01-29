نضال أول شاعرة سودانية بالعلامة الزرقاء

حصلت الشاعرة ومقدمة البرامج والكاتبة نضال حسن الحاج على العلامة الزرقاء بمنصة (فيسبوك) كأول شاعرة سودانية توثق صفحتها. وتسعى إدارة الصفحة من خلال هذا التوثيق بحسب صحيفة آخر لحظة، لإغلاق الصفحات الوهمية التي تنتحل شخصيتها، والقضاء على كل الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها وتنشر مضموناً مختلفاً عن شخصيتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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