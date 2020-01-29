 د. سلمة الحسن: الخرطوم.. المدينة الصامتة

شوارع الخرطوم.. الزحام.. اشارات المرور.. الباعة المتجولون خاصة بتاعين السبح.. ستات الشاي.. الغبار على نوافذ السيارات.. الناس الماشة غلط وقاطعة الاشارة عادي.. أصوات الركشات.. شارع عبيد ختم.. الستين.. الكوبري!! Advertisements مررت بها اليوم وفي خيالي كان يغني محمد عبده “كل شي حولي يذكرني بشيء” وكان السودان يغني ويقول لي “غيب وتعال تلقانا نحن يانا نحن”.. لا غيرتنا السنين لا هزتنا محنة” وقالت سلمى بحسب صحيفة السوداني الدولية: الخرطوم المدينة الصامدة.. مثلي انت تماماً تشبهينني واشبهك كثيراً في صمودنا وقوتنا رغم العناء فهنيئا لنا البقاء وجميل اللقاء!! “خواطر أول مشوار للخرطوم بعد غياب”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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