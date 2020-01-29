إعفاء د.كرم الله وتعيين علي محمد عباس مديراً عاماً للجهاز المركزي للإحصاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بناءً على توصية وزير شؤون مجلس الوزراء الثلاثاء 28 يناير 2020 م، قراراً بإعفاء د.كرم الله علي عبدالرحمن من وظيفة مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء. وتعيين علي محمد عباس أحمد مديراً عاماً للجهاز المركزي للإحصاء. ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء( الجهاز المركزي للإحصاء ) والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار المادة السابقة ملاحقة نافع علي نافع في قضية بيوت الاشباح

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