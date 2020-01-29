ملاحقة نافع علي نافع في قضية بيوت الاشباح

الخليج 365:

أصدر وكيل نيابة الخرطوم شمال، عبد الرحيم الخير أوامر قبض للقيادي في النظام البائد د. نافع علي نافع الموقوف حالياً بسجن كوبر على ذمة قضايا أخرى عقب سقوط النظام وشمل قرار القبض آخرين يتبعون للأمن في بلاغ بيوت الأشباح والتعذيب والجرائم ضد الإنسانيه تحت المواد 21/25/26/165/186 من القانون الجنائي لسنة 91.

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