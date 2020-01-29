مطابع العملة : خصائص تأمينية للعملة والوثائق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد الأستاذ عبد الكريم عيسى مصمم العملة بشركة مطابع السودان للعملة المحدودة أن طباعة العملة بالشركة تتميز بالخصائص التأمينية للعملة وللوثائق الثبوتية.

وأوضح في تصريح لـ(سونا) أن الشركة تمتلك مصنع حديث لإنتاج جميع أنواع الكروت البلاستيكية للصراف الآلي وبطاقات الهوية وبطاقات مدمجة، مشيراً إلى أن الشركة التي تأسست في العام 1992م تتوفر فيها مجموعة من الخصائص التأمينية وطباعة متميزة على ورق جيد.

وأضاف أن الشركة تنفرد بدور رائد في تقديم أفضل الحلول للمطبوعات المؤمّنة ضد التزوير والتزييف ولايقتصر تأمينها على التصميم فقط بل يتعداها إلى المواد والوسائل المستخدمة في طباعتها.

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وقال إن من أبرز منتجات الشركة الجوازات الحكومية والكروت البلاستيكية والشهادات للمرحلة الثانوية والجامعية والشيكات والدمغات والاختام المؤمّنة والوثائق القضائية وبطاقات اقتراع الانتخابات وعقودات الأراضي وتذاكر كرة القدم.

وأشار عبد الكريم إلى أن الشركة نالت شهادة (الايزو) وتتبنى تطبيق (ISO14298) الخاصة بنظام إدارة الطباعة المؤمّنة والتي تعنى بحماية المنتجات والعمليات ووسائل الانتاج والسمات التأمينية وموردي المواد الخام بجانب حماية المؤسسة من التزييف والتزوير وتسريب المعلومات وتمتلك الشركة جهاز لكشف التزوير (UV) الخاص بالعملة والوثائق الثبوتية.

وناشد عبد الكريم المواطنين التعامل الجيد والحفاظ على العملة الوطنية، منوها إلى أن تداول العملة بين افراد المجتمع معاملة غير حميدة، داعيا بنك السودان المركزي والجهات المختصة لعقد دورات تنويرية لشرائح المجتمع كافة حول التداول الأمثل للعملة، منوها إلى أن التدول السيئ يضعف كثيرا من الخصائص التأمينية للعملات ويقلل من عمرها الافتراضي.