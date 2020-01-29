وصول الشحنة الأخيرة من المنحة الطبية المقدمة من قطر إلى السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصلت مطار الخرطوم، الثلاثاء، الشحنة الثالثة والأخيرة من المنحة الطبية المقدمة من قطر إلى السودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، كان في استقبال الشحنة رئيس لجنة تسلم الدعم الخارجي ممثلا لمجلس السيادة الانتقالي، العميد ركن موسى عمر أحمد، ووكيلة وزارة الصحة سارة عبد العظيم، وسفير قطر بالخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي.

وقالت عبد العظيم، إن هذه الشحنة من مجمل 70 طنا من الأدوية مقدمة في شكل منحة من قطر، وسيتم توزيعها بالتنسيق مع لجنة تسلم الدعم.

من جانبه، قال السفير الكبيسي إن المنحة تأتي دعما للأشقاء بالسودان في المجال الصحي والطبي، واستجابة لطلبهم، مضيفا أنها تحوي أدوية ومواد طبية متنوعة.

وأعرب عن أمله “أن تكون ملبية لاحتياجات المؤسسات والمراكز الصحية، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في ولايات السودان المختلفة”.