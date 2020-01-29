ارتفاع كبير في أسعار الفراخ والبيض

التاريخ: 29-يناير-2020
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كشفت جولة قامت بها مصادر أمس، في أسواق بالخرطوم عن ارتفاع مفاجئ في أسعار اللحوم خاصة البيضاء، حيث قفز سعر طبق البيض إلى (260) جنيهاً فيما سجل سعر كيلو الفراخ (200) جنيه.
وعزا صاحب محل بيع منتجات الدواجن بالسوق المركزي ببحري عابدين جلال الدين بحسب صحيفة آخر لحظة، ارتفاع أسعار الفراخ إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، متمثلة في الأعلاف والأدوية، بجانب شح الكتاكيت وزيادة الضرائب، إضافة إلى تصاعد سعر الدولار.
وتوقع عابدين ارتفاعاً كبيراً في أسعار منتجات الدواجن خلال الفترة القليلة المقبلة، مطالباً في الوقت نفسه بإعفاء مدخلات الإنتاج من رسوم الجمارك والضرائب لتخفيف العبء على المواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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