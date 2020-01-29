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الزلفاني يمقلب العقرب ويتعاقد مع شبيبة القبائل

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التاريخ: 29-يناير-2020

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الزلفاني يمقلب العقرب ويتعاقد مع شبيبة القبائل

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري تعاقده مع المدرب التونسي يامن الزلفاني ليتولى مهام الإدارة الفنية للشبيبة لمدة ثلاث سنوات.

 

وسبق للزلفاني العمل في تدريب المريخ لعام ونصف العام قبل أن ينتقل لتدريب ظفار العماني. وكان المدرب التونسي طلب من إدارة فريق العماني مؤخراً التعاقد مع مهاجم المريخ بكري المدينة وإنهاء مشكلته مع نادي القوة الجوية العراقي وهو الأمر الذي تم قبل أيام معدودة، حيث قام ظفار بشراء فترة إعارة اللاعب المتبقية وهي (ستة أشهر) ليقدم العقرب خدماته للفريق العماني حتى نهاية الموسم.

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وبحسب صحيفة الصيحة، فإن خطوة الزلفاني المفاجئة بالتعاقد مع الفريق الجزائري خلطت أوراق العقرب الذي ينتظر أن يكمل مشواره مع ظفار تحت قيادة مدرب جديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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