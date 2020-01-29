رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ(كاف) قبل موقعة السبت

بعث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الرئيس الشرفي لنادي الأهلي المصري رسالة غامضة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

قال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك باللهجة المصرية: “هو الاتحاد الأفريقي حكايته إيه؟”، وأضاف آل الشيخ: “أجريت اتصالاً مهماً برئيس (كاف) أحمد أحمد، تبادلنا خلاله الأحاديث الودية”، وأشار إلى أنه سيعقد جلسة ودية مع رئيس (كاف)، عقب عودته من رحلة العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

تأتي رسالة آل الشيخ بحسب صحيفة الصيحة، قبل أيام قليلة من مباراة الأهلي والهلال السوداني الحاسمة والمهمة في ختام دور المجموعة بدوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.

وأعلن الأهلي في وقت سابق استمرار آل الشيخ رئيساً شرفياً للقلعة الحمراء، وعدم قبول اعتذاره عن المنصب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)