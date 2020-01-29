الحكومة تلغي الإعفاء الضريبي للقطاع الزراعي وترفع ضريبة الصناعي

التاريخ: 29-يناير-2020
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ألغت الحكومة الإعفاء الضريبي على القطاع الزراعي وفرضت ضريبة بنسبة (2%) على المحاصيل الزراعية، كما رفعت ضريبة القطاع الصناعي من (10%) إلى (15%).
ونص قرار صادر عن ديوان الضرائب بحسب صحيفة الصيحة على تحصيل هذه الضرائب بعد تعديل القانون وموافقة مجلسي السيادة والوزراء على التعديل.
وألغى القرار استثناء مدخلات الأعلاف من الإعفاء الضريبي وفرضت عليها ضريبة بذات النسبة للمحاصيل ومنح التعديل على القانون الأمين العام لديوان الضرائب حق تحديد إجراءات تحصيل الضريبة لبعض الأنشطة خلال فترة استحقاقها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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