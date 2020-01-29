منزل الفنان الشعبي احمد هاشم يتحول لمسرح غنائي

تحول منزل الفنان الشعبي أحمد هاشم الى مسرح غنائي حيث احيا الحفل عدد من المطربين وحضر الحفل عدد من النجوم منهم الفنان حسين شندي والقلع عبد الحفيظ وعماد احمد الطيب، تعبيرا عن حبهم وتقديرهم له. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية ان الحفل كان ضخماً وشهده عدد من الاهل والاصدقاء وكان ملفتاً للنظر خلال الحفل وجود منظر خلاب لشرب القهوة وظهر ذلك جليا من المدخل حين قابلنا مبخر ضخم تفوح منه رائحة البخور مما زاد انعاش واسعاد الحضور من الروائع الزكية المنبعثة منه، بالاضافة الى محتويات وطقوس القهوة الحبشية كافة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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