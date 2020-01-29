اعتصام السودانيين العائدين من ليبيا أمام السفارة الإماراتية

وصل البلاد مساء أمس حوالي (45) من الشباب السودانيين الذين تم الاحتيال عليهم بواسطة شركة أمن إماراتية “بلاك شيلد”، وتحويلهم للعمل من أبوظبي إلى حقول نفط بليبيا.

Advertisements

ورصدت مصادر، وصول الشباب السودانيين بمطار الخرطوم عقب عودتهم بطيران “العربية”، ورفض العائدون التصريح لوسائل الإعلام المختلفة حول ملابسات نقلهم للعمل من الإمارات إلى ليبيا.

وبحسب صحيفة الصيحة، توجهوا فور وصولهم إلى السفارة الإماراتية بالخرطوم واعتصموا أمامها، وأكدوا أنهم لن يبرحوا مكانهم حتى عودة زملائهم الموجودين حالياً بليبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)