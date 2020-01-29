أعلن مدير الامتحانات بولاية نهر النيل علي الزبير أن عدد الطلاب الممتحنين بالولاية هذا العام يبلغ (20744) طالباً وطالبة في (215) مركزاً بمحليات الولاية السبع. وأكد اكتمال الترتيبات الأمنية والفنية لقيام الامتحانات، وأشار الزبير بحسب صحيفة الصيحة، لتسليم أرقام الجلوس للمحليات وانطلاقة الامتحان التجريبي الولائي في 9 فبراير المقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (20744) طالباً وطالبة يجلسون لامتحانات الأساس بنهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.