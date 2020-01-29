إعفاءات وتعيينات في مواقع مختلفة بولاية سنار

أصدر والي سنار المكلف اللواء الركن محمد عثمان حمد قراراً بإعفاء مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية ماجد عبد الحكم من منصبه، وتكليف زين العابدين عبد الرحمن إسحق لتسيير المهام. فيما أصدر مدير عام وزارة الصحة المكلف د. علم الهدى مصطفى حسين قراراً بإعفاء عميد أكاديمية العلوم الصحية د. عز الدين الطيب الشيخ، وتعيين د. منتصر الطالب الطيب عميداً للأكاديمية. Advertisements وأصدر المدير العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة صديق الطيب بحسب صحيفة الصيحة، قراراً بإعفاء مفوض الهيئات الشبابية والرياضية خالد حسن الشيخ، وتعيين عادل علي إبراهيم أحمد، وإعفاء مدير إدارة الرياضة فيصل علي موسى، وتعيين محمد زين بشارة، وإعفاء آسيا حسن نافع من إدارة الشباب وتعيين تهاني عبد العزيز متولي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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