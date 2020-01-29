محاكمة نظامي بقتل شاب ضرباً بـ (سيف)

التاريخ: 29-يناير-2020
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شرعت محكمة جنايات بورتسودان برئاسة القاضي محيي الدين علي بريمة في محاكمة نظامي بتهمة قتل شاب ضربا بـ “سيف”، وقال شقيق المجني عليه عند مثوله امام المحكمة بوصفه شاكياً في البلاغ، انه تلقى اتصالاً هاتفياً من موبايل شقيقه واخبره المتصل بان شقيقه بالمستشفى واخطره بالحادث، وانه فور وصوله الى المستشفى وجد شقيقه قد توفى واحيل للمشرحة.
ودون بلاغ بالحادث الذي وقع بحسب صحيفة السوداني الدولية، بحي المطار مربع “9” وتشير الوقائع الى ان المجني عليهكان على متن ركشة بصحبة ثلاثة آخرين من اصدقائه وتقابلوا مع المتهم الذي يعمل جندياً برتبة مساعد، ووقع بينهما نقاش تطور الى اشتباك وان المجني عليهواصدقاءه حصبوهم بالحجارة وان المتهم استل سيفا واصاب به المجني عليه في بطنه ما تسبب في وفاته في الحال، واتخذت الشرطة الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة والقت القبض على المتهم للتحقيق معه بموجب الاتهام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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